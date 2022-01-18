Высокопоставленный представитель Госдепа сообщил, что встреча состоится после визита Блинкена в Киев и Берлин. В украинскую столицу государственный секретарь США приедет 19 января.

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Они согласились провести встречу в Женеве после поездки (Блинкена – 24 канал) в Киев и Берлин,

– говорится в сообщении.

В ходе встречи с Лавровым Блинкен продолжит дипломатические дискуссии. Российские войска возле границ Украины очень беспокоят Штаты. Государственный секретарь США призовет Россию к скорейшей деэскалации.

В госдепе США подчеркнули, что цель США сейчас – выяснить, действительно ли Россия готова серьезно решать вопросы, связанные с безопасностью в Европе. Признаком серьезных намерений могло бы стать снижение численности сил возле украинской границы.

Блинкен созвонился с Лавровым

Телефонный разговор Блинкена и Лаврова прошел 18 января.

Государственный секретарь США подчеркнул, что США – непреклонно привержены территориальной целостности и суверенитету Украины.

Также Блинкен заявил: вопрос обсуждения евробезопасности должен проходить при участии союзников НАТО и европейских партнеров. В частности, речь идет об Украине.

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