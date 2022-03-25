Отметим, что сейчас правительства США и Украины очень тесно сотрудничают на многих уровнях. Это подчеркивает помощница госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

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По словам помощницы Госсекретаря, Соединенные Штаты приложили много усилий, чтобы построить международную коалицию для остановки войны против Украины. Кроме того, американское правительство готово идти нам на встречу.

Мой руководитель, государственный секретарь США Энтони Блинкен, беседует с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой на постоянной основе и знаю, что он был рад их недавней личной встрече,

– отметила Донфрид.

Между тем она отметила, что дипломатическая помощь – это максимум, который могут предложить США, поскольку вмешательство их страны в войну, приведет к непоправимым последствиям, что очень опасно.

Обратите внимание! Полное интервью можно прочитать по ссылке.

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