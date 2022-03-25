Зауважимо, що наразі уряди США та України дуже тісно співпрацюють на багатьох рівнях. Це підкреслює помічниця Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід.

Читайте також Від рук окупантів загинули вже 135 українських дітей

За словами помічниці Держсекретаря, Сполучені Штати приклали багато зусиль, щоб збудувати міжнародну коаліцію для зупинення війни проти України. Крім того, американський уряд готовий йти нам на зустріч.

Мій керівник, державний секретар США Ентоні Блінкен, розмовляє з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою на постійній основі і знаю, що він був радий їх недавній особистій зустрічі,

– зазначила Донфрід.

Попри це вона відмітила, що дипломатична допомога – це максимум, який може запропонувати США, оскільки втручання їхньої країни у війну, призведе до непоправних наслідків, що дуже небезпечно.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю можна прочитати за посиланням.

Дивіться інтерв'ю з Донфрід у відеоформаті