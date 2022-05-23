Это может быть заслугой министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Политика США изменится, – Пионтковский

"У меня нет сомнений, что политика США изменится. В борьбе за Байдена Блинкен и Остин, мне кажется, одержали полную победу над путинскими агентами в Администрации", – заявил Андрей Пионтковский.

Публицист добавил, что соответствующая борьба была напряженная. В то же время очевидно, что президент Соединенных Штатов "эмоционально чувствует" ту катастрофу, которая происходит в Украине.

"Байден полностью на стороне Блинкена и Остина, одержавших победу в его Администрации над этими "путинферштеерами", – сказал российский публицист.

Справка. Путинферштеер – немецкий политический неологизм, который переводится как "понимающий Путина". Так иногда называют политиков и экспертов, призывающих "понимать позицию Путина".

Позиция США относительно войны: последние новости

В Пентагоне провели заседание Контактной группы по военной поддержке Украины. На соответствующем мероприятии присутствовали министры обороны более 40 стран. После проведения встречи глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что новые пакеты помощи для Украины готовы объявить еще 20 стран.

В то же время в Вашингтоне заявили, что цепь поставки оружия в Украину настолько устойчива, что Россия не сможет сорвать поставки.

Нельзя не вспомнить и о мощной финансовой поддержке от США – еще 21 мая Джозеф Байден подписал закон о выделении для Украины 40 миллиардов долларов помощи. По словам госпожи-посла Украины в США Оксаны Маркаровой, в первую очередь эти деньги используют на оборону. Часть – в поддержку экономики и гуманитарные нужды.

Кроме того, посольство Соединенных Штатов возобновило свою работу в Киеве. По информации западных СМИ, в настоящее время США рассматривают возможность его усиленной охраны спецназовцами. Все потому, что опасность атак оккупантов существует даже для иностранных дипломатов.

Андрей Пионтковский о позиции США относительно Украины: смотрите видео