Це може бути заслугою міністра оборони США Ллойда Остіна та держсекретаря Ентоні Блінкена. Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

Зверніть увагу Глава Пентагону проводить "Рамштайн-2": до важливої для України зустрічі доєднались нові держави

Політика США зміниться, – Піонтковський

"У мене нема сумнівів, що політика США зміниться. У боротьбі за Байдена Блінкен та Остін, мені здається, отримали повну перемогу над путінськими агентами в Адміністрації", – заявив Андрій Піонтковський.

Публіцист додав, що відповідна боротьба була напружена. Водночас наразі очевидно, що президент Сполучених Штатів "емоційно відчуває" ту катастрофу, яка відбувається в Україні.

"Байден повністю на боці Блінкена та Остіна, які отримали перемогу в його Адміністрації над цими "путінферштеєрами", – сказав російський публіцист.

Довідка. Путінферштеєр – німецький політичний неологізм, що перекладається як "той, хто розуміє Путіна". Так подеколи називають політиків й експертів, що закликають "розуміти позицію Путіна".

Позиція США щодо війни: останні новини

У Пентагоні провели засіданні Контактної групи щодо військової підтримки України. Присутні на відповідному заході були міністри оборони понад 40 країн. Після проведення зустрічі глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що про нові пакети допомоги для України готові оголосити ще 20 країн.

Водночас у Вашингтоні заявили, що ланцюг постачання зброї до України настільки стійкий, що Росія не зможе зірвати постачання.

Не можна не згадати й потужну фінансову підтримку від США – ще 21 травня Джозеф Байден підписав закон про виділення для України 40 мільярдів доларів допомоги. За словами пані-посла України у США Оксани Маркарової, першочергово ці гроші використають на оборону. Частину – на підтримку економіки та гуманітарні потреби.

Крім того, посольство Сполучених Штатів відновило свою роботу у Києві. За інформацією західних ЗМІ, наразі США розглядають можливість його посиленої охорони спецпризначенцями. Все тому, що небезпека від атак окупантів існує навіть для іноземних дипломатів.

Андрій Піонтковський про позицію США щодо України: дивіться відео