Российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский считает, что существовали и другие причины их визита. Об этом он эксклюзивно сказал в эфире 24 канала.

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Во-первых, они приехали для того, чтобы сказать, что это наша война. Это самое главное для всего украинского народа, да и для русского тоже. Им тоже придется над этим задуматься Андрей Пионтковский Российский оппозиционный публицист

Более того, это важно для всего мира. Поэтому, по его мнению, вопрос военной номенклатуры – не самый главный. Также они могли обсуждать вопрос о том, что делать с путинской Россией.

Напомним, что во время этой встречи представители стран обсудили оборонную помощь, ужесточение санкций против России, а также финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности нашего государства.

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