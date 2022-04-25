Російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський вважає, що були й інші причини їхнього візиту. Про це він ексклюзивно сказав в ефірі 24 каналу.

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По-перше, вони приїхали для того, аби сказати, що це наша війна. Це найголовніше для всього українського народу, та й і для російського теж. Їм також доведеться над цим задуматись Андрій Піонтковський Російський опозиційний публіцист

Ба більше, це важливо для усього світу. Тож, на його думку, питання військової номенклатури – не найголовніше. Також вони могли обговорювати питання щодо того, що узагалі робити з путінською Росією.

Нагадаємо, що під час цієї зустрічі представники країн обговорили оборонну допомогу, посилення санкцій проти Росії, а також фінансову підтримку України та гарантії безпеки нашої держави.

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