Блинкен и Остин тоже ехали в Киев по железной дороге: фото из вагона
26 апреля 2022 , 01:20Читати новину українською
Источник:телеграм Укрзализныци
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин путешествовали в Киев по Укрзализныце.
"Железная Дипломатия" работает по графику
В сообщении Укрзализныци говорится, что американские политики уже вернулись из своего железнодорожного путешествия.
Внимание Блинкен и Остин заверили Зеленского, что посольство США скоро вернется в Киев.
А вечером сообщим, что Железная Дипломатия работает по графику: Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин уже вернулись из своего железнодорожного путешествия в Киев и пообещали предоставить Украине более 700 миллионов долларов помощи,
– говорится в сообщении.
Кратко о визите Блинкена в Киев
- Визит в Киев дипломаты совершили 24 апреля. Цель – показать поддержку Запада. В частности, Блинкен и Остин сообщили о новом иностранном военном финансировании.
- Зеленский впоследствии подытожил, что переговоры были содержательными, обнадеживающими и результативными.
- Кроме оборонной помощи, обсуждали также ужесточение санкций против России, а также гарантии безопасности нашего государства.