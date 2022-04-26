Блинкен и Остин тоже ехали в Киев по железной дороге: фото из вагона

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин путешествовали в Киев по Укрзализныце.

"Железная Дипломатия" работает по графику

В сообщении Укрзализныци говорится, что американские политики уже вернулись из своего железнодорожного путешествия.

Внимание Блинкен и Остин заверили Зеленского, что посольство США скоро вернется в Киев.

А вечером сообщим, что Железная Дипломатия работает по графику: Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин уже вернулись из своего железнодорожного путешествия в Киев и пообещали предоставить Украине более 700 миллионов долларов помощи,

– говорится в сообщении.

Кратко о визите Блинкена в Киев

Визит в Киев дипломаты совершили 24 апреля. Цель – показать поддержку Запада. В частности, Блинкен и Остин сообщили о новом иностранном военном финансировании.

Зеленский впоследствии подытожил, что переговоры были содержательными, обнадеживающими и результативными.

Кроме оборонной помощи, обсуждали также ужесточение санкций против России, а также гарантии безопасности нашего государства.

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