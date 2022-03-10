Блинкен и Кулеба в очередной раз поговорили о том, как можно остановить Путина

Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба провели разговор. Госсекретарь США заявил, что политики обсудили, как можно остановить Путина.

Соответствующее сообщение Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба обнародовали в твиттере. Это произошло ночью 10 марта – на 14 день войны.

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Энтони Блинкен и Кулеба говорили, как можно остановить Путина

Я разговаривал с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой о дальнейшей безопасности и гуманитарной помощи Украине и наших общих дипломатических усилиях, чтобы остановить войну Путина,

– заявил Блинкен.

Дмитрий Кулеба проговорил с Блинкеном дальнейшие шаги по укреплению обороноспособности Украины:

благодарен США за новый пакет жестких санкций против России;

давление должно расти, пока Россия не прекратит жестокую агрессию и варварские военные преступления против украинцев.

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