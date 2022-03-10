Блинкен и Кулеба в очередной раз поговорили о том, как можно остановить Путина
Источник:твиттер Энтони Блинкена
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба провели разговор. Госсекретарь США заявил, что политики обсудили, как можно остановить Путина.
Соответствующее сообщение Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба обнародовали в твиттере. Это произошло ночью 10 марта – на 14 день войны.
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Энтони Блинкен и Кулеба говорили, как можно остановить Путина
Я разговаривал с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой о дальнейшей безопасности и гуманитарной помощи Украине и наших общих дипломатических усилиях, чтобы остановить войну Путина,
– заявил Блинкен.
Дмитрий Кулеба проговорил с Блинкеном дальнейшие шаги по укреплению обороноспособности Украины:
- благодарен США за новый пакет жестких санкций против России;
- давление должно расти, пока Россия не прекратит жестокую агрессию и варварские военные преступления против украинцев.
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