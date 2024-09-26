Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью MSNBC. Он также осудил заявления российского президента и напомнил ему, кто "бряцал ядерной саблей" раньше.

Важно Путин объявил об изменении доктрины ядерного сдерживания: новые основания для ядерного удара

Блинкен осудил Путина за новые ядерные угрозы

Госсекретарь США отметил, что заявления Путина являются "безответственными", а также "несвоевременными". Зато Блинкен призывает к разоружению, ведь именно в этом нуждается мир.

Это абсолютно безответственно. Я думаю, что многие в мире ясно говорили об этом, когда он раньше бряцал ядерным оружием, включая Китай. Поэтому я бы просто призвал сделать это сейчас, когда мир собрался... чтобы поговорить о необходимости большего разоружения и нераспространения,

– заявил Блинкен.

Ранее на заседании Совбеза Путин об изменении доктрины ядерного сдерживания. Журналисты проанализировали новые заявления российского диктатора и пришли к выводу, что таким образом Кремль пытается легализовать право превентивного ядерного удара, как по Украине, так и по любой другой стране НАТО или ЕС.