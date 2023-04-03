Политический аналитик и журналист из США Армен Чибухчян считает, что Россия использовала ситуацию с задержанием американского репортера для того, чтобы Лавров мог поговорить с Блинкеном. Об этом он рассказал 24 Каналу. Однако, по его словам, об Украине во время этой беседы принципиально не говорилось.
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В Москве началась паника
По мнению аналитика, именно Блинкен не захотел говорить об Украине с Лавровым.
Когда The Wall Street Journal призвал президента США изгнать всех российских дипломатов и корреспондентов из США, в Москве началась паника. Орда начала волноваться. И сейчас Блинкен не говорил об Украине, потому что США на такой шантаж России не пойдет,
– предположил он.
Какие настоящие причины задержания в России американского журналиста: смотрите видео
Гершковича отпустят. Не знаю когда, возможно, 1 – 2 месяца подержат. Блинкен ясно объяснил Лаврову, если Россия будет долго держать журналиста, США может арестовать многих российских корреспондентов, а затем устроят их обмен. Блинкен объяснил Лаврову, что имеет определенные шаги в этом направлении,
– уверен он.
По словам Армена Чибухчана, Лаврову также пояснили, если Россия задержала Гершковича только для того, чтобы состоялся разговор с США, они могут поговорить. Но разговор будет только о том, как и когда Россия отпустит журналиста The Wall Street Journal.
Задержание американского журналиста в России: что известно
- 29 марта в России пропал журналист издания The Wall Street Journal, американский гражданин 31-летний Эван Гершкович. На следующий день выяснилось, что его задержали ФСБ в Екатеринбурге. Гершкович якобы собирал там данные об одном из российских предприятий ВПК.
- Сразу же на это отреагировал госсекретарь США Энтони Блинкен, осудивший арест американского репортера. Также он призвал граждан США, проживающих или путешествующих по России, немедленно покинуть страну-агрессора.
- Позднее Энтони Блинкен и Сергей Лавров поговорили по телефону по поводу дальнейшей судьбы Эвана Гершковича. Блинкен призвал Россию немедленно освободить журналиста.
- Также в The Wall Street Journal сообщили, что за Гершковичем перед арестом вели наблюдение спецслужбы России. Пока журналист находится в тюрьме в "Лефортово".