Політичний аналітик і журналіст зі США Армен Чібухчян вважає, що Росія використала ситуацію з затриманням американського репортера для того, щоб Лавров міг поговорити з Блінкеном. Про це він розповів 24 Каналу. Проте, за його словами, про Україну під час цієї бесіди принципово не мовилось.
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В Москві почалась паніка
На думку аналітика, саме Блінкен не схотів говорити про Україну з Лавровим.
Коли The Wall Street Journal закликав президента США вигнати всіх російських дипломатів та кореспондентів зі Сполучених Штатів, в Москві почалась паніка. Орда почала хвилюватись. І зараз Блінкен не говорив про Україну, тому що США на такий шантаж Росії не підуть,
– припустив він.
Які справжні причини затримання в Росії американського журналіста: дивіться відео
Гершковича відпустять, не знаю коли, можливо, 1 – 2 місяці потримають. Блінкен чітко пояснив Лаврову, якщо Росія буде довго тримати журналіста, США може арештувати багатьох російських кореспондентів, а потім влаштують їх оьмін. Блінкен пояснив Лаврову, що має певні кроки у цьому напрямку,
– впевнений він.
За словами Армена Чібухчяна, Лаврову також пояснили, якщо Росія затримала Гершковича лише для того, щоб відбулась розмова з США, то вони можуть поговорити. Але розмова буде лише про те, як і коли Росія відпустить журналіста The Wall Street Journal.
Затримання американського журналіста в Росії: що відомо
- 29 березня в Росії зник журналіст видання The Wall Street Journal, американський громадянин 31-річний Еван Гершкович. Наступного дня з'ясувалося, що його затримала ФСБ у Єкатеринбурзі. Гершкович нібито збирав там дані про одне з російських підприємств ВПК.
- Одразу на це відреагував держсекретар США Ентоні Блінкен, який засудив арешт американського репортера. Також він закликав громадян США, які проживають чи подорожують в Росії, негайно покинути країну-агресорку.
- Пізніше Ентоні Блінкен та Сєргєй Лавров поговорили по телефону щодо подальшої долі Евана Гершковича. Блінкен закликав Росію негайно звільнити журналіста.
- Також у The Wall Street Journal повідомили, що за Гершковичем перед арештом вели спостереження спецслужби Росії. Наразі журналіст перебуває у тюрмі в "Лефортово".