На зв'язок Гершкович востаннє виходив незадовго перед затриманням. Колега побажав журналістові удачі. Згодом Гершкович зник, а тоді Росія оголосила про затримання журналіста.

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Що відомо про Евана Гершковича

Журналісту – 31 рік. Його батьки колись переїхали з СРСР до Нью-Джерсі. У Росію Гершкович повернувся вже як журналіст. Працював на території країни-терористки майже 6 років.

У WSJ та адміністрації президента США заперечують те, що Гершкович начебто був шпигуном. Він приїхав у Росію, щоб розповідати правдиві історії.

Затримання Гершковича прискорило виїзд журналістів з території країни-терористки. Зокрема, у WSJ відкликали голову свого московського бюро.

Наразі Гершкович перебуває у "Лефортово". Йому не надали адвоката.

Гершкович заявляв про переслідування

Гершкович неодноразово заявляв колегам, що за ним стежать. Зокрема, на одному з завдань його "супроводжували" декілька російських силовиків. Журналіст підозрював, що його телефон прослуховують.

Згодом стало відомо, що Гершкович шпигував на території одного з підприємств ВПК. Його затримали у Єкатеринбурзі.