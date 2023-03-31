В Wall Street Journal пишут, что арест репортера усиливает привычку Кремля брать американцев в заложники. Также там указывают, что это еще одно доказательство того, что Россия отгораживается от цивилизованного мира.

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Россия не разрешила связаться с Гершковичем

"Президент Владимир Путин теперь несет ответственность за здоровье и безопасность Гершковича, а администрация Байдена обязана добиваться его освобождения", – говорится в сообщении.

После того, как Гершковича задержали в Екатеринбурге, по состоянию на 30 марта ни журналу, ни правительству США не было позволено связаться с ним.

Журналисты отвергают обвинения ФСБ России, мол, Гершкович – шпион.

Журнал отрицает это обвинение, которое сомнительно, на первый взгляд. Правительство внимательно следит за иностранными репортерами в России, а Гершкович работал там годами. ФСБ могла бы давно выслать его, если бы действительно считала его шпионом,

– отмечают в Wall Street Journal.

Гершкович задержали после обличительной статьи

В WSJ полагают, что время ареста выглядит как спланированная провокация, чтобы поставить США в неловкое положение и запугать иностранную прессу, которая все еще работает в России.

"Арест Гершковича произошел через несколько дней после того, как он опубликовал обличительную статью, в которой задокументировал упадок российской экономики, вызвавшей широкий резонанс. Кремль не хочет, чтобы эта правда стала известной", – пишут журналисты.

Кроме того, арест Гершковича может быть ответом на обвинения, выдвинутые на прошлой неделе Министерством юстиции США против Сергея Черкасова. Гражданин России был обвинен в различных мошенничествах и в том, что он является агентом иностранного государства.

Путин часто берет заложников с целью дальнейшего обмена на россиян, совершивших преступления на территории США,

– добавили в WSJ.

WSJ ждет решительных действий администрации Байдена

В редакции считают, что арест американского журналиста свидетельствует о понижении способности США сдерживать нападения на своих граждан.

"Администрация Байдена осудила задержание Гершковича и мы благодарны за это. Но справедливо спросить, почему Путин считает, что он может похитить американцев и выйти сухим из воды", – задают риторический вопрос журналисты.

В журнале полагают, что администрации Байдена придется рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации.

"Выслание посла России в США, а также всех работающих здесь российских журналистов было бы минимумом, которого можно было бы ожидать. Первоочередной обязанностью правительства США является защита своих граждан, особенно многие правительства сейчас считают, что могут безнаказанно арестовывать и заключать американцев", – подчеркнули американские журналисты.

В Кремле отстаивают версию о шпионаже

Пресссекретарь Путина, Дмитрий Песков, назвал абсурдным предложение о высылке российских журналистов из США. Песков заявил, что иностранные журналисты беспрепятственно работают в России, когда же Гершковича якобы поймали с поличным.

"Все журналисты, имеющие здесь действующую аккредитацию, я имею в виду иностранные журналисты, они могут и продолжают свою журналистскую деятельность в нашей стране, они не сталкиваются ни с какими ограничениями и прекрасно работают. Но в этом случае речь идет о деятельности под журналистским прикрытием, деятельность шпионскую по сути. Поскольку журналиста взяли с поличным, здесь ситуация очевидна", – сказал Песков.

Он считает, что нет никаких поводов для высылки всех российских журналистов.