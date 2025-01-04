Также госсек отметил, что НАТО находится в выгодной позиции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также В Пентагоне подтвердили проведение заседания "Рамштейна" в январе и назвали его цель

Блинкен высказался о помощи Украине

По словам, Блинкена НАТО сейчас имеет больше обеспечения ресурсами, чем это было когда-либо раньше. И на этом фоне Путин потерпел "стратегическое поражение".

Государственный секретарь США отметил, что союзники Штатов предоставили 150 миллиардов долларов военной помощи в дополнение к 100 миллиардам из Вашингтона.

Я не думаю, что кто-то может жаловаться на то, что они не сделали должного,

– подчеркнул он.

Госсек США также не считает, что администрация Байдена медлила с предоставлением оружия Украине. Эту ситуацию он объяснил, что Штатами пришлось принимать во внимание ряд факторов, в частности, "сможет ли Украина эксплуатировать и поддерживать системы".

Напомним, что в пятницу, 3 января, в Белом доме анонсировали новую помощь Украине в сфере безопасности в ближайшие дни. Правда, ни дату, ни то, что войдет в новый пакет помощи, уточнять не стали.