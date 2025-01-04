На встречу в формате "Рамштайн" планирует приехать министр обороны США Ллойд Остин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны США.

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Очередное заседание "Рамштайн"

Встреча для обсуждения потребностей Украины по обороне и безопасности проведут в Германии 7 января. Во время встречи Остин имеет целью подтвердить неизменную приверженность США к Украине вместе с министрами обороны других стран и военными лидерами.

Госсекретарь Остин сосредоточится на предоставлении практической и скоординированной поддержки, которая укрепит способность Украины защищать себя сегодня и сдерживать агрессию в будущем,

– сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Она не рассказала подробности предстоящего заседания. Однако о встрече заявили после того, как Минобороны США объявило о нескольких пакетах помощи Украине на общую сумму почти 2,5 миллиарда долларов.

Помощь для Украины от США в 2025 году

Один из них включает президентские полномочия на сокращение 1,25 миллиарда долларов США, а в другом содержится 1,22 миллиарда долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

Сабрина Сингх также отметила, что при новой администрации президента США в Украину может поступать больше возможностей. Зато на вопрос о том, планируется ли проведение "Рамштайна" после 20 января она ответила, что может говорить о планах Минобороны только при действующей администрации, передает Укринформ.

Интересно! Контактная группа по вопросам обороны Украины (UDCG) была основана Минобороны США в ответ на неспровоцированное вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года. В нее входят около 50 стран, которые регулярно встречаются для обсуждения потребностей Украины в безопасности.

Напомним, последнее заседание Контактной группы состоялось в сентябре 2024 года. Тогда США официально объявили о предоставлении нового пакета оружия для Украины на 250 миллионов долларов. Он содержал ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS и бронетехнику. В октябре встреча в формате "Рамштайн" должна была касаться воплощения плана победы Украины, но ее перенесли на неопределенный срок.