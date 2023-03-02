Как отмечают, разговор должностных лиц длился около 10 минут. Более того, он была незапланированной и имела целью донести России три ключевых сообщения.
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О чем говорили Блинкен и Лавров
Встреча американского и российского чиновников состоялась на фоне резкого ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой и резкого роста напряженности из-за войны России с Украиной.
Блинкен обратился к своему русскому коллеге с целью призвать Россию снова присоединиться к договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Он также настаивал на том, чтобы Россия уволила бывшего морского пехотинца США Пол Уиллан из-под стражи.
На встрече Блинкен также заявил Лаврову, что Вашингтон готов поддерживать Украину, чтобы она защищалась столько, сколько потребуется.
Количество ядерных боеголовок по странам / Картинка 24 Канала
Россия приостанавливает участие в ДСНВ: что следует знать
- 21 февраля Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Впрочем, диктатор подписал закон только 28 февраля. Дальше ноту передали США.
- Впоследствии в США подтвердили, что получили уведомления от России. В Госдепе подчеркнули, что Штаты готовы продолжать конструктивное взаимодействие с Россией. Речь идет о контроле над вооружениями.
- В США подчеркнули, что это было бы ответственным шагом. Также отметили, что готовые к проведению новой встречи консультативной комиссии в рамках ГСНО согласны обсудить обеспокоенность обеих сторон.