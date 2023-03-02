Як зазначають, розмова посадовців тривала близько 10 хвилин. Ба більше, вона була незапланованою і мала на меті донести Росії три ключові повідомлення.
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Про що говорили Блінкен і Лавров
Зустріч американського та російського посадовців відбулася на тлі різкого погіршення відносин між Вашингтоном та Москвою та різкого зростання напруженості через війну Росії з Україною.
Блінкен звернувся до свого російського колеги з метою закликати Росію знову приєднатися до договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО).
Він також наполягав на тому, щоб Росія звільнила колишнього морського піхотинця США Пола Уілана з-під варти.
На зустрічі Блінкен також заявив Лаврову, що Вашингтон готовий підтримувати Україну, щоб вона захищалася стільки, скільки буде потрібно.
Кількість ядерних боєголовок по країнах / Картинка 24 Каналу
Росія призупиняє участь у ДСНО: що варто знати
- 21 лютого Путін заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО). Втім, диктатор підписав відповідний закон лише 28 лютого. Далі ноту передали США.
- Згодом у США підтвердили, що отримали повідомлення від Росії. У Держдепі наголосили, що Штати готові продовжувати конструктивну взаємодію з Росією. Мовиться про контроль над озброєннями.
- У США наголосили, що це було б відповідальним кроком. Також зазначили, що готові до проведення нової зустрічі консультативної комісії в рамках ДСНО, згодні обговорити занепокоєння обох сторін.