В Кремле будут действовать в соответствии с планами и замыслами Путина. Этому, по мнению Блинкена, Олимпиада помешать не сможет.

Заметьте "Фейк и провокация": Китай заявил, что Цзиньпин не договаривался с Путиным о ненападении на Украину

США продолжают работать на сдерживание агрессии

Энтони Блинкен подчеркнул, что США продолжают работать над тем, чтобы изменить расчеты Путина и продолжить дипломатический диалог с Россией. Это сможет укрепить коллективную безопасность Украины и Запада.

Я думаю, что Россия будет принимать свои решения, основываясь на расчетах президента Путина о том, что в его интересах. Мы очень усердно работаем над тем, чтобы повлиять на этот расчет, предлагая как дипломатический путь вперед, который мог бы укрепить коллективную безопасность для всех нас, так и путь обороны и сдерживания,

– заявил Блинкен.

Кроме того, Блинкен в очередной раз отметил, что если Россия решится на вторжение в Украину – ее будут ждать тяжелые последствия.

Олимпиада и вторжение России: что их связывает

Bloomberg 22 января сообщили о том, что Цзиньпин мог попросить Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, которая в этом году проходит в Пекине.

Аргументировали это тем, что вторжение в Украину во время зимних соревнований может втянуть Китай в дипломатическую борьбу.

В Москве сразу же запылало по этому поводу. Там обвинили Запад в "информационных спецоперациях".

Посольство Китая в России назвало эту информацию фейком.

К теме предлагаем заявление британского МИД о планах России "сменить власть в Украине": смотрите видео