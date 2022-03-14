Кулеба и Блинкен обсудили дальнейшую поддержку Украины

В частности, некоторыми итогами этого разговора Блинкен поделился в твиттере. Он подчеркнул, что США и НАТО будут и дальше поддерживать нашу страну и ее суверенитет.

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Поговорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой о нашей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и продолжении усилий, чтобы остановить войну выбора Путина,

– написал Энтони Блинкен.

Напомним, что очередной разговор между чиновниками прошел накануне, 13 марта. Все его детали не раскрывают, однако глава украинского МИД рассказал, что они согласовали дальнейшую поддержку Украины и согласились с тем, что стоит делать больше, чтобы остановить российскую агрессию и привлечь страну-террориста к ответственности. Однако, о каких именно направлениях такой деятельности идет речь, пока неизвестно.

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