Кулеба та Блінкен обговорили подальшу підтримку України

Зокрема, деякими підсумками цієї розмови Блінкен поділився у твітері. Він наголосив, що США та НАТО й далі підтримуватимуть нашу країну та її суверенітет.

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Поговорив з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою про нашу незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та продовження зусиль, щоб зупинити війну вибору Путіна,

– написав Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, що чергова розмова між чиновниками відбулася напередодні, 13 березня. Усіх її деталей не розкривають, однак очільник українського МЗС розповів, що вони погодили подальшу підтримку України та погодилися з тим, що варто робити більше, аби зупинити російську агресію та притягнути країну-терористку до відповідальності. Однак, про які саме напрямки такої діяльності йдеться, наразі невідомо.

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