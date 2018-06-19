Близ Африки разбился самолет: есть погибшие

В Антананариву, столице Республики Мадагаскар, расположенной в Индийском окаене вблизи восточного побережья Африки, потерпел крушение самолет частной компании, в результате чего погибли все пассажиры.

Об этом сообщает издание Reuters.

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В результате аварии самолета частной компании в Антананариву погибли пять человек,

– говорится в сообщении.

Как отмечается, самолет типа Piper PA 31 частной авиакомпании Madagascar Trans Air разбился в западной части города утром в понедельник, 18 июня.

Известно, что воздушный транспорт принимал участие в учебном полете недалеко от главного аэропорта Антананариву.

Также, в мадагаскарском ведомстве сообщили, что сейчас продолжается расследование, но о подробностях самой аварии не рассказали.