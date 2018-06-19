Поблизу Африки розбився літак: є загиблі

В Антананаріву - столиці Республіки Мадагаскар, що розташована в Індійському окані поблизу східного узбережжя Африки, зазнав катастрофи літак приватної компанії, внаслідок чого загинули всі його пасажири.

Про це повідомляє видання Reuters.

Читайте також: В Японії розбився літак-винищувач США

Внаслідок аварії літака приватної компанії в Антанаріву загинули п'ятеро людей,

– йдеться у повідомленні.

Як зазначається, літак типу Piper PA 31 приватної авіакомпанії Madagascar Trans Air розбився у західній частині міста вранці у понеділок, 18 червня.

Відомо, що повітряний транспорт брав участь в навчальному польоті неподалік від головному аеропорту Антананаріву.

Також, у мадагаскарському відомстві повідомили, що наразі триває розслідування, але про подробиці самої аварії не розповіли.