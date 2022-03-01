В ближайшее время оккупанты запустят масштабную информационно-психологическую операцию

Российский агрессор использует все возможные средства в кровавой и коварной войне против мирного народа Украины. Российские террористы планируют информационно-психологическую операцию.

В планах оккупанта распространить фейки о "капитуляции" Украины

Глава Минобороны Украины заявил, что по имеющимся данным, оккупанты готовятся запустить операцию уже в ближайшее время.

Это важно Обстрел Харьковской ОГА: не менее 10 погибших

Резников сообщил, что цель операции оккупантов – благодаря лжи "сломать сопротивление украинского народа и украинской армии".

Как отметил министр, сперва агрессор пытался устроить перебои связи. После этого в планах оккупантов было распространить фейки, что якобы украинское военно-политическое руководство согласилось на капитуляцию.

В "подтверждение" этого фейка будут распространяться якобы подписанные "документы", а также смонтированные фейковые видеоролики. Это ложь. Не дождутся!

– написал Резников.

Он заверил, что никакой капитуляции Украины не будет. "Только победа! Предупредите всех, кого сможете. Многие, кто рассчитывал взять Киев за 2–3 суток, уже в аду", – резюмировал министр.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!