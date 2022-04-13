"В ближайшее время Шольца в Украине не стоит ждать": политолог назвал причину

Украина отклонила визит президента Германия Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев, но пригласила канцлера Олафа Шольца. Однако в ближайшее время его приезда ждать не стоит.

Об этом заявил политолог Олег Саакян в эфире 24 канала.

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"Думаю, что в краткосрочной перспективе не стоит ждать его визита (Шольца – 24 канала), – отметил политолог.

По словам Саакяна, если бы сейчас Шольц согласился приехать в Украину, это бы показало оппонентам внутри его политической силы, что он "прогнулся". Вместо этого канцлеру нужно "сохранять лицо" и демонстрировать силу.

Все-таки вес президента и канцлера во внутренней немецкой модели разный. Канцлер имеет больше реальных влияний. Соответственно, он не может позволить себе слабости. Надо, чтобы что-нибудь произошло в промежутке, после чего он поедет. Олег Саакян Политолог

Как отметил политолог, говорится о том, чтобы визит Шольца был его самостоятельным решением, а не реакцией на слова Владимира Зеленского. В то же время, такой визит все равно будет полезен для сотрудничества Украины и Германии.

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