Об этом в программе 24 канала "Что это было" с Сергеем Лещенко рассказал председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко. По его словам, история с российским газопроводом – это продолжение тенденции Украины к восстановлению справедливости.

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"Это несправедливо, когда "Газпром" блокирует доступ всех других компаний к украинской газотранспортной системе. Мы хотим, чтобы европейские компании могли бронировать мощность украинской ГТС для транзита", – сказал Витренко.

Он подчеркнул, что это важно для безопасности, украинской евроинтеграции и развития рынка. Важно, чтобы и компании Центральной Азии могли использовать украинскую ГТС для транзита. "Нафтогаз" на этом настаивает и борется.

У нас есть основания полагать, что в ближайшее время вместе с партнерами заставим Россию наконец изменить свое отношение и прекратить использовать газ как геополитическое оружие,

– заявил Витренко.

Если это случится, председатель правления считает, что ситуация будет в корне изменена. Однако Украина сама не справится. Нужно сотрудничество с Германией, Еврокомиссией, США.

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