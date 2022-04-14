Призыв она опубликовала на своем фейсбуке. Замминистра обороны попросила всех немного подождать.

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Угроза атаки на Киевщину сохраняется

По состоянию на сегодняшний день сохраняется постоянная угроза применения противником ракетного вооружения по всей территории Украины. Динамика событий в ближайшие недели будет показательной. Держим строй!,

– подчеркнула она.

Ранее в эфире телеканала "Рада" Анна Маляр подчеркнула, что на востоке Украины продолжается активная фаза боев. В то же время оккупанты обстреливают Харьковскую, Донецкую и Запорожскую области. Но никто не может предсказать, не начнут ли российские военные сбрасывать ракеты на Киев.

Она также добавила, что у врага была амбиция "пройтись по Киеву" 9 мая. Учитывая тот факт, что столицу захватить не удалось, то воплотить в жизнь одно из своих желаний оккупанты не смогли.

В то же время Виталий Кличко отметил, что две трети киевлян уже вернулись в столицу. Но он также не рекомендовал бы горожанам рисковать и попросил их подождать с приездом в Киев.

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