Заклик вона опублікувала на своєму фейсбуці. Заступниця міністра оборони попрохала усіх трішки зачекати.

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Загроза атаки на Київщину зберігається

Станом на зараз зберігається постійна загроза застосування противником ракетного озброєння по всій території України. Динаміка подій найближчі тижні буде показовою. Тримаємо стрій!,

– наголосила вона.

Раніше в ефірі телеканалу "Рада" Ганна Маляр підкреслила, що наразі на сході України триває активна фаза боїв. Водночас окупанти обстрілюють Харківську, Донецьку та Запорізьку області. Але ніхто не може передбачити, чи не почнуть російські військові скидати ракети на Київ.

Вона також додала, що у ворога була амбіція "пройтися Києвом" 9 травня. Ураховуючи той факт, що столицю захопити не вдалося, то й втілити у життя одну зі своїх мрій окупанти не змогли.

Водночас Віталій Кличко зазначив, що дві третини киян уже повернулися до столиці. Але він також не рекомендував би містянам ризикувати та попрохав їх почекати з приїздом до Києва.

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