Зокрема, це стосується під'їздів до траси поблизу 51 кілометра. Відповідне повідомлення було опубліковано сьогодні, 14 квітня, на сторінці Укравтодору у фейсбуці.

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Державне агентство повідомляє, що обмеження набувають чинності сьогодні, 14 квітня, о 9:30 і триватимуть щонайменше 3 дні.

Укравтодор просить людей бути уважними, враховувати цю інформацію під час планування поїздок та обирати альтернативні безпечні шляхи.

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