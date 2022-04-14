В частности, это касается подъездов к трассе вблизи 51 километра. Соответствующее сообщение было опубликовано сегодня, 14 апреля, на странице Укравтодора в фейсбуке.

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Государственное агентство сообщает, что ограничения вступают в силу сегодня, 14 апреля, в 9:30 и продлятся по меньшей мере 3 дня.

Укравтодор просит людей быть внимательными, учитывать эту информацию во время планирования поездок и выбирать альтернативные безопасные пути.

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