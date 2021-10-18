Об этом сообщила в эфире 24 канала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она отметила, что Министерство обороны – это линия президента Украины, поэтому здесь не коалиция предоставляет кандидатуру, а президент.

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"Насколько я знаю, на этой неделе состоится визит министра обороны США и уже запланированы встречи с действующим министром, поэтому по крайней мере в ближайшие недели я не вижу каких-то возможностей по кадровым изменениям на уровне министра в этом министерстве", – рассказала Кравчук.

В Минобороны сменили практически всех заместителей

Также она напомнила, что еще до летних каникул в Минобороны сменили практически всех заместителей министра.

"Очевидно, президенту нужно время, чтобы проанализировать насколько улучшилась работа министерства после кадровых изменений на уровне заместителей", – подытожила Кравчук.

Важно! В ближайшие месяцы Верховная Рада может уволить с должностей трех министров. Кому ищут замену: министру обороны Андрею Тарану;

министру социальной политики Марине Лазебной;

вице-премьер-министру – министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегу Урускому.

Кравчук о смене кадров в Минобороны: смотрите видео​

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