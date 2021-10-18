Про це повідомила в ефірі 24 каналу заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона зазначила, що Міністерство оборони – це лінія президента України, тому тут не коаліція надає кандидатуру, а президент.

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"Наскільки я знаю, цього тижня відбудеться візит міністра оборони США і вже заплановані зустрічі із чинним міністром, тому, принаймні в найближчі тижні, я не бачу якихось можливостей щодо кадрових змін на рівні міністра в цьому міністерстві", – розповіла Кравчук.

У Міноборони змінили практично усіх заступників

Також вона нагадала, що ще до літніх канікул у Міноборони змінили практично усіх заступників міністра.

"Вочевидь президенту потрібен час, щоб проаналізувати наскільки покращилась робота міністерства після кадрових змін на рівні заступників", – підсумувала Кравчук.

Важливо! У найближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад трьох міністрів. Кому шукають заміну: міністру оборони Андрію Тарану;

міністру соціальної політики Марині Лазебній;

віцепрем'єр-міністру – міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олегу Уруському.

Кравчук про зміну кадрів у Міноборони: дивіться відео

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