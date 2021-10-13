Як повідомили 24 каналу джерела у фракції "Слуга народу", раніше замінити міністра оборони не дозволяли обставини. Хоча причини це зробити були.

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У "Слузі народу" пояснили, чому не міняли міністра оборони

Зокрема, серед таких обставин називали проведення параду на День Незалежності – у цей час відставка міністра була б недоречною.

Згодом відбувався візит президента Зеленського до США. Наразі триває підготовка до візиту в Україну глави Пентагону – Ллойда Остіна. Орієнтовно 18 – 24 жовтня відбудеться робоча поїздка Остіна в Європу, під час якої він і завітає в Україну. Про візит очільника Пентагону повідомляв ще президент Зеленський 1 вересня.

Зверніть увагу! Під час візиту до США Андрій Таран та Ллойд Остін підписали угоду, що передбачає серйозне посилення співпраці в військово-технічному напрямку.

Кадрові перестановки в Кабміні анонсували раніше

Вже на початку жовтня "Слуги народу" прогнозували, що в уряді відбудуться певні кадрові зміни. Конкретно, кого мінятимуть, не повідомили. Список можливих кандидатур "на вихід" постійно змінюється, за інформацією ЗМІ.

Так, можливо, повідомляють медіа, мінятимуть главу Мінсоцполітики, Міністерства захисту екології та віцепрем'єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

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Цікаво! В ефірі 24 каналу нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук прокоментувала чутки, що вона може стати новою міністеркою оборони. Політикиня підтвердила, що такі амбіції у неї є, у фракції її кандидатуру вже обговорювали.