В Беларуси протесты вспыхнули с новой силой, силовики активно применяли силу и стреляли в протестующих. Политический аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич заявил, что протесты продлятся еще несколько недель.

Об этом он сказал в эфире 24 канала и отметил, что пик протестов будет в ближайшие выходные.

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"В течение 3 недель, по крайней мере 2 – точно. К тому же, в ближайшие выходные будет проявление пикового подъема протестов. Однако власть будет их подавлять, пока не появится субъект, который будет вести координацию", – отметил Тышкевич.

Тышкевич: Тихановскую использовали

Как заверил Тышкевич, Тихановскую использовали как флаг, под которым мобилизовали людей. "Как человека – ее жаль, но она должна была рассчитывать, что несет ответственность за тех людей, которые вышли на митинг", – сказал политический эксперт.

Он пояснил, что Тихановскую подставили именно 2 других кандидата – Цепкало и Бабарико. "Объединенный штаб, который состоял из 3 кандидатов, по состоянию на 6 число (августа – 24 канал) уже не был единым. Цепкало откололась от штаба, забрав часть людей. Представители господина Бабарико заявили, что они будут строить новую политическую партию. Это было понятно еще с начала сбора подписей, что Цепкало и Бабарико – это проект не о победе на выборах 2020, а о восстановлении новых политических сил", – пояснил он.

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