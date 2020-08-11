У найближчі вихідні буде пік протестів, – політолог про ситуацію в Білорусі
У Білорусі протести спалахнули з новою силою, силовики активно застосовували силу та стріляли у протестувальників. Політичний аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич заявив, що протести триватимуть ще кілька тижнів.
Про це він сказав в ефірі 24 каналу та зазначив, що пік протестів буде у найближчі вихідні.
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"Протягом 3 тижнів, принаймні 2 – точно. До того ж, найближчих вихідних буде прояв пікового підйому протестів. Однак влада буде їх придушувати, допоки не з'явиться суб'єкт, який вестиме координацію", – зазначив Тишкевич.
Тишкевич: Тихановську використали
Як запевнив Тишкевич, Тихановську використали як прапор, під яким мобілізували людей. "Як людину – її шкода, але вона мала розраховувати, що несе відповідальність за тих людей, які вийшли на мітинг", – сказав політичний експерт.
Він пояснив, що Тихановську підставили саме 2 інших кандидати – Цепкало та Бабарико. "Об'єднаний штаб, який складався із 3 кандидатів, станом на 6 число (серпня – 24 канал) вже не був єдиний. Цепкало відкололася від штабу, забравши частину людей. Представники пана Бабарика заявили, що вони будуватимуть нову політичну партію. Це було зрозуміло ще з початку збору підписів, що Цепкало і Бабарико – це проєкт не про перемогу на виборах 2020, а про відбудову нових політичних сил", – пояснив він.
Протести в Білорусі: що відомо
- Масові протести у Білорусі спалахнули після оголошення попередніх результатів президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них здобуває чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були сфальсифіковані.
- Вперше на протести люди вийшли в ніч з 9 на 10 серпня. Мирних демонстрантів почали нещадно бити та затримувати ОМОНівці.
- Найбільші сутички спалахнули у Мінську. Протести продовжилися і наступного дня. Під час них влада офіційно підтвердила смерть одного з демонстрантів.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- Люди вийшли на нові акції протесту й 11 серпня.