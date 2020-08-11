У Білорусі протести спалахнули з новою силою, силовики активно застосовували силу та стріляли у протестувальників. Політичний аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич заявив, що протести триватимуть ще кілька тижнів.

Про це він сказав в ефірі 24 каналу та зазначив, що пік протестів буде у найближчі вихідні.

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"Протягом 3 тижнів, принаймні 2 – точно. До того ж, найближчих вихідних буде прояв пікового підйому протестів. Однак влада буде їх придушувати, допоки не з'явиться суб'єкт, який вестиме координацію", – зазначив Тишкевич.

Тишкевич: Тихановську використали

Як запевнив Тишкевич, Тихановську використали як прапор, під яким мобілізували людей. "Як людину – її шкода, але вона мала розраховувати, що несе відповідальність за тих людей, які вийшли на мітинг", – сказав політичний експерт.

Він пояснив, що Тихановську підставили саме 2 інших кандидати – Цепкало та Бабарико. "Об'єднаний штаб, який складався із 3 кандидатів, станом на 6 число (серпня – 24 канал) вже не був єдиний. Цепкало відкололася від штабу, забравши частину людей. Представники пана Бабарика заявили, що вони будуватимуть нову політичну партію. Це було зрозуміло ще з початку збору підписів, що Цепкало і Бабарико – це проєкт не про перемогу на виборах 2020, а про відбудову нових політичних сил", – пояснив він.

Протести в Білорусі: що відомо