Об этом сообщил 24 канала советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он подчеркнул, что темпы помощи медленнее, чем в этом нуждается Украина.

Обратите внимание У врага есть преимущество, – Арестович о самой главной опасности на Луганщине

Помощь не успевает

По словам Арестовича, темпы ленд-лиза откровенно не успевают. Он пояснил, что сейчас идет погоня графиков поставки помощи Украине за ленд-лизом и российского накопления резервов, и, к сожалению, россияне опережают нас.

По мнению Арестовича, враг в течение 1 – 1,5 месяца сможет подготовить до 30 батальонов тактических групп. Как подчеркнул советник, это треть всего количества российских военных, которые заходили на территорию Украины с начала полномасштабного вторжения.

Мы не успеваем, поскольку западная помощь не сможет прийти к этому времени, поэтому в ближайший месяц нам предстоят существенные неприятности. Нам будет очень-очень тяжело на фронте,

– заявил Арестович.

Когда ситуация изменится

Впрочем, как он подчеркнул, если потом ленд-лиз будет работать так, как и должно работать, то ситуация на фронте изменится в нашу пользу. В то же время, за это время россияне истощатся, поскольку бросят в бои эти 30 батальонов.

По словам Арестовича, всем хорошо известно, как россияне воюют, поэтому не секрет, что уже через 2 недели от вражеского батальона останется 20% – 40% личного состава.

За полтора месяца они исчерпают свои силы, а мы как раз накопим. Тогда, может быть, ситуация пойдет в другую сторону. По крайней мере, за 1,5 месяца – где-то в середине июля – ситуация сравнится,

– заявил Арестович.

Как он заметил, если бы история с ленд-лизом началась хотя бы на 3 недели раньше, то такого тяжелого месяца не было. Однако, к сожалению, он неизбежен, поэтому мы должны настроиться на это.

"Напоминаю, что мы все-таки победим, не может Россия выиграть потенциальную погоню с Западом и попытки украинского народа биться за свое. Впрочем, луна будет тяжелой", - подытожил Арестович.

Новость дополняется...