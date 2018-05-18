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Летом украинцы смогут попробовать еще один бренд от Heineken, – Мацола

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В ближайшее время украинских любителей пива ждет сюрприз от ППБ
В ближайшее время украинских любителей пива ждет сюрприз от ППБ / podrobnosti.ua

В ближайшее время украинские ценители пива смогут попробовать еще один бренд из портфеля компании Heineken. "Перша приватня броварня" планирует выпустить на украинский рынок новинку ближе к лету.

Об этом в интервью изданию Лига.Бизнес рассказал владелец компании "Перша приватня броварня" Андрей Мацола.

По его словам, ППБ – всего лишь четвертая компания в мире, которая получила лицензию Heineken, не будучи частью концерна.

"Heineken – это наш стратегический партнер, у нас долгосрочный договор. У компании более 150 брендов по всему миру, мы смотрим на портфель, изучаем, что может быть интересно Украине. Но подходим мы к этому очень осторожно, чтобы не перенасытить рынок. Ближе к лету мы запустим на рынок еще один бренд из портфеля Heineken", – отметил он.

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Мацола также рассказал, что предыдущая марка концерна, Krušovice, сразу завоевала более 1% рынка и имеет хорошие перспективы в Украине.

По его словам, сейчас мощности компании "Перша приватна броварня" работают со 100-процентной загрузкой и в случае, если экономика страны в целом и пивной рынок в частности будут демонстрировать рост, то компания будет наращивать мощности. Однако даже в таких условиях компания остается одним из лидеров рынка.

Сейчас мы в Киеве и во Львове – компания №2. В городах-миллионниках – №3. А в Украине мы в физических объемах четвертые, в денежном выражении – третьи,
– рассказал владелец компании.

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Теги: Новости Украины Алкоголь Алкогольный рынок Пиво
Источник: 24 Канал
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