Влітку українці зможуть спробувати ще один бренд від Heineken, – Мацола

Найближчим часом українські поціновувачі пива зможуть спробувати ще один бренд із портфеля компанії Heineken. "Перша приватна броварня" планує випустити на український ринок новинку ближче до літа.

Про це в інтерв’ю виданню Ліга.Бізнес розповів власник "Першої приватної броварні" Андрій Мацола.

За його словами, ППБ була четвертою компанією в світі, яка отримала ліцензію Heineken, не будучи частиною концерну.

"Heineken – наш стратегічний партнер, у нас довгостроковий договір. У компанії більше 150 брендів по всьому світу, ми дивимося на портфель, вивчаємо, що може бути цікаво Україні. Але підходимо ми до цього дуже обережно, щоб не перенаситити ринок. Ближче до літа ми запустимо на ринок ще один бренд з портфеля Heineken", – зазначив він.

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Мацола також розповів, що попередня марка концерну, Krušovice, одразу завоював понад 1% ринку і має хороші перспективи в Україні.

За його словами, зараз потужності "Першої приватної броварні" працюють із 100-відсотковою загрузкою, і як тільки економіка країни загалом і пивний ринок зокрема демонструватимуть ріст, то компанія буде нарощувати потужності. Однак і зараз компанія залишається одним із лідерів ринку.

Зараз ми в Києві і у Львові – компанія №2. У містах-мільйонниках – №3. А в Україні ми в фізичних обсягах четверті, в грошовому виразі – треті,

– розповів власник компанії.

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