Близкий к "вору в законе" Антимосу: задержан еще один "авторитет" из списка СНБО
28 декабря 2021 , 15:44Читати новину українською
Источник:Нацполиция
Правоохранители сообщили о задержании многократно осужденного криминального авторитета. 60-летний злоумышленник попал в санкционный список СНБО.
О задержании 28 декабря сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции. Правоохранители говорят, что задержанный входит в ближайшее окружение "вора в законе" по кличке Антимос.
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Задержанного вернут в страну происхождения
60-летний рецидивист – родом из Армении. Вскоре его принудительно вернут в страну происхождения.
Для этого сотрудники управления стратегических расследований в Одесской области сотрудничают с миграционной службой.Обратите внимание! Кроме принудительного возвращения, мужчине запретят въезжать на территорию Украины.
Что известно о введении санкций против "воров в законе":
- В конце мая 2021 года было введено в действие решение СНБО о санкциях против так называемых "воров в законе".
- В перечень попали 557 "воров в законе" а также 111 "криминальных авторитетов".
- По словам президента Зеленского, большинство из лиц, которые есть в списке находятся сейчас за пределами Украины.
- Санкции касаются блокировки активов, запрета на въезд, невозможность приобретения гражданства Украины, принудительная депортация и прочее.
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