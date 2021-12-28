Близкий к "вору в законе" Антимосу: задержан еще один "авторитет" из списка СНБО

Правоохранители сообщили о задержании многократно осужденного криминального авторитета. 60-летний злоумышленник попал в санкционный список СНБО.

О задержании 28 декабря сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции. Правоохранители говорят, что задержанный входит в ближайшее окружение "вора в законе" по кличке Антимос.

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Задержанного вернут в страну происхождения

60-летний рецидивист – родом из Армении. Вскоре его принудительно вернут в страну происхождения.

Для этого сотрудники управления стратегических расследований в Одесской области сотрудничают с миграционной службой.

Что известно о введении санкций против "воров в законе":

В конце мая 2021 года было введено в действие решение СНБО о санкциях против так называемых "воров в законе".

В перечень попали 557 "воров в законе" а также 111 "криминальных авторитетов".

По словам президента Зеленского, большинство из лиц, которые есть в списке находятся сейчас за пределами Украины.

Санкции касаются блокировки активов, запрета на въезд, невозможность приобретения гражданства Украины, принудительная депортация и прочее.

Кроме принудительного возвращения, мужчине запретят въезжать на территорию Украины.

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