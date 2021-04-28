Нардепы не могут удержаться от переписок в Верховной Раде и часто попадают в курьезные ситуации. На этот раз в эпицентре событий оказалась народная избранница от "Слуги народа" Галина Третьякова.

Свое интервью для издания "РБК-Украина" Третьякова обсуждала в частной переписке с мужем, подписанным как "Сереженька".

Заметьте Пошли со мной в туалет, закончу, что я не начал, – кандидат наук Кива журналисту

Сначала собеседник заявил, что "Галюшка, ми ми ми". А потом стал комментировать интервью. Этот момент удалось сфотографировать.

Ох тебя репостят адски. Бля*ский РБК не смог удержаться, не вставив заголовок от себя,

– написал "Сереженька".

Чем запомнилась Третьякова