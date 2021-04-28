"Бля*ский РБК": после интервью Третьяковой в ее переписке обругали СМИ
Нардепы не могут удержаться от переписок в Верховной Раде и часто попадают в курьезные ситуации. На этот раз в эпицентре событий оказалась народная избранница от "Слуги народа" Галина Третьякова.
Источник:Фейсбук Yan Dobronosov
Свое интервью для издания "РБК-Украина" Третьякова обсуждала в частной переписке с мужем, подписанным как "Сереженька".
Заметьте Пошли со мной в туалет, закончу, что я не начал, – кандидат наук Кива журналисту
Сначала собеседник заявил, что "Галюшка, ми ми ми". А потом стал комментировать интервью. Этот момент удалось сфотографировать.
Ох тебя репостят адски. Бля*ский РБК не смог удержаться, не вставив заголовок от себя,
– написал "Сереженька".
Чем запомнилась Третьякова
- В июле 2020 года Галина Третьякова предложила легализовать в Украине секс-индустрию и "все, что возможно". Нардеп отметила, что "секс-индустрия – одна из старейших, говорят, профессий, она есть, была и будет".
- Впоследствии Третьякова стала одной из авторов законопроекта, который легализует самогоноварение в Украине.
- Кроме того, политик отличилась, что "в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества".
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