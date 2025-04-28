Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу МИД.
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Украина предложила помощь Испании, Португалии и Франции
По поручению Президента Украины Владимира Зеленского, Андрей Сибига предложил Испании, Португалии и Франции помощь Украины в преодолении энергетического кризиса.
Только что связался со своими коллегами из Испании, Португалии и Франции, чтобы предложить помощь Украине после сегодняшних отключений электроэнергии в Европе,
– сообщил глава МИД.
Сибига отметил, что Украина имеет большой опыт.
"Даже защищая свою Родину от агрессии, мы готовы помогать нашим друзьям в трудные времена", – подчеркнул он.
Глава внешнеполитического ведомства указал, что наши дипломаты в соответствующих странах уже связались с правительствами и ожидают перечень конкретных действий, которые могут быть приняты.
"Мы будем оставаться в тесном контакте с нашими партнерами для дальнейшей координации", – резюмировал глава МИД Украины.