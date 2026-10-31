Калининградскую область России ночью охватил масштабный блэкаут

Власти называют причиной аварию на ТЭЦ. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Как начался ночной блэкаут в Калининграде 31 октября?

Первые тревожные сообщения об отсутствии света начали массово появляться в интернете от местных жителей около полуночи в начале суток 31 октября. Они также публиковали многочисленные фото и видео улиц, погруженных во тьму. Полностью или частично без электроснабжения оказались не только Калининград, но и еще 6 городов – Гурьевск, Светлогорск, Пионерский, Янтарный, Гвардейск и Багратионовск.

Одновременно с отключением электроэнергии Калининградская область, являющаяся эксклавом России в Европе, столкнулась с масштабным инфраструктурным коллапсом. Возникли серьезные перебои в работе мобильной связи, домашнего и мобильного интернета, а также полностью остановился городской электротранспорт.

Блэкаут в Калининграде: смотрите видео очевидцев

Что власти говорят о причинах блэкаута в Калининграде?

Пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова написала в социальных сетях, что причиной масштабного отключения стало срабатывание противоаварийной автоматики. И это, мол, привело к частичному отключению оборудования на Калининградской ТЭЦ-2, что мгновенно вызвало каскадный эффект по всей области.

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Добавим, что эта ТЭЦ является крупнейшей в регионе и ключевым объектом генерации. Именно поэтому отключение части ее оборудования неизбежно приводит к проблемам у потребителей по всей области.

Интересно, что некоторые российские маргинальные ресурсы уже успели прибегнуть к откровенным манипуляциям. Они пытались связать блэкаут с "массовыми протестами в Польше" и мифическими "попытками государственного переворота".