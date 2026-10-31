Калінінградську область Росії вночі накрив масштабний блекаут

Причиною влада називає аварію на ТЕЦ. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Як почався нічний блекаут у Калінінграді 31 жовтня?

Перші тривожні повідомлення про відсутність світла почали масово з'являтися в інтернеті від місцевих жителів близько півночі на початку доби 31 жовтня. Ті публікували також численні фото та відео занурених у темряву вулиць. Повністю або частково без електропостачання опинилися не тільки Калінінград, а й іще 6 міст – Гурьєвськ, Світлогорськ, Піонерський, Янтарний, Гвардійськ та Багратіоновськ.

Одночасно зі зникненням електроенергії Калінінградська область, що є ексклавом Росії у Європі, зіткнулася з масштабним інфраструктурним колапсом. Виникли серйозні перебої у роботі мобільного зв'язку, домашнього та мобільного інтернету, а також повністю зупинився міський електротранспорт.

Блекаут у Калінінграді: дивіться відео очевидців

Що влада каже про причини блекауту у Калінінграді?

Прессекретарка голови регіону Маріам Башкирова написала у соціальних мережах, що причиною масштабного відключення стало спрацювання протиаварійної автоматики. І це, мовляв, призвело до часткового відключення обладнання на Калінінградській ТЕЦ-2, що миттєво спровокувало каскадний ефект по всій області.

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Додамо, що ця ТЕЦ є найбільшою в регіоні та ключовим об'єктом генерації. Саме тому відключення частини її обладнання неминуче призводить до проблем у споживачів по всій області.

Цікаво, що деякі російські маргінальні ресурси вже встигли вдатися до відвертих маніпуляцій. Вони намагалися пов'язати блекаут із "масовими протестами в Польщі" та міфічними "спробами державного перевороту".