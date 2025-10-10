Владимир Зеленский высказался относительно возможности устроить блэкаут в российской столице – Москве. По словам главы государства, украинские военные знают, что им надо делать.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время общения со СМИ 10 октября.

Что сказал Зеленский о возможности сделать блэкаут в Москве?

Владимир Зеленский отметил, что задача Украины после российских ударов – отвечать врагу.

"Наша задача прежде всего – защищать себя", – объяснил глава государства.

Он также отметил, что россияне для того, чтобы нанести комбинированный удар по Украине 10 октября накапливали средства поражения и понимали, что они будут делать, ожидая соответствующих погодных условий.

Ждали дождя и тумана, понимая четко, что дожди мешают кому-либо шире работать, использовать авиацию. Они знают, что они делают. А мы знаем, что нам делать,

– отметил президент Украины.