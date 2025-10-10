Ми знаємо, що нам робити, – Зеленський відповів, чи є змога влаштувати блекаут в Москві
- Володимир Зеленський, говорячи про блекаут у Москві, зазначив, що українські військові знають, що їм робити у відповідь на російські удари.
- Росіяни накопичували засоби для удару по Україні, очікуючи дощу і туману для більш вдалих умов атаки.
Володимир Зеленський висловився щодо можливості влаштувати блекаут у російській столиці – Москві. За словами глави держави, українські військові знають, що їм треба робити.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час спілкування зі ЗМІ 10 жовтня.
Що сказав Зеленський про можливість зробити блекаут у Москві?
Володимир Зеленський зазначив, що завдання України після російських ударів – відповідати ворогу.
"Наше завдання передусім – захищати себе", – пояснив глава держави.
Він також наголосив, що росіяни для того, аби завдати комбінованого удару по Україні 10 жовтня накопичували засоби ураження та розуміли, що вони будуть робити, чекаючи відповідних погодних умов.
Чекали дощу і туману, розуміючи чітко, що дощі заважають будь-кому ширше працювати, використовувати авіацію. Вони знають, що вони роблять. А ми знаємо, що нам робити,
– зауважив президент України.
Цікаво, що раніше Володимир Зеленський заявляв, що, якщо Росія погрожує тотально відключити світло у Києві, то аналогічний блекаут може статися в Москві. Це буде відповіддю ворогу на його енергетичний терор.
Коли була остання атака на Москву?
Увечері 22 вересня та вночі 23 вересня жителі Москви й Підмосков'я чули вибухи та бачили невідомі дрони. Російська влада заявила про "роботу ППО" по повітряних цілях.
Після цього небо над Москвою повністю закрили, а в аеропортах запровадили план "Килим". Десятки рейсів затримали через атаку дронів, деякі літаки мусили перенаправляти до інших аеропортів.
На цьому тлі один із російських вантажних літаків пролетів буквально за кілька метрів від дахів багатоповерхівок. Очевидці зафіксували, як повітряне судно рухалося надзвичайно низько, майже торкаючись будинків.
Цікаво, що військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу пояснював, що під час тієї атаки дронам вдалося прорвати три кільця ППО, які є над російською столицею. Це вдалося зробити після тривалих зусиль, і це – великий успіх.