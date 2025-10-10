Володимир Зеленський висловився щодо можливості влаштувати блекаут у російській столиці – Москві. За словами глави держави, українські військові знають, що їм треба робити.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час спілкування зі ЗМІ 10 жовтня.

Цікаво У Бєлгороді після вибухів був блекаут: без електрики в області лишалось близько 40 тисяч жителів

Що сказав Зеленський про можливість зробити блекаут у Москві?

Володимир Зеленський зазначив, що завдання України після російських ударів – відповідати ворогу.

"Наше завдання передусім – захищати себе", – пояснив глава держави.

Він також наголосив, що росіяни для того, аби завдати комбінованого удару по Україні 10 жовтня накопичували засоби ураження та розуміли, що вони будуть робити, чекаючи відповідних погодних умов.

Чекали дощу і туману, розуміючи чітко, що дощі заважають будь-кому ширше працювати, використовувати авіацію. Вони знають, що вони роблять. А ми знаємо, що нам робити,

– зауважив президент України.

Цікаво, що раніше Володимир Зеленський заявляв, що, якщо Росія погрожує тотально відключити світло у Києві, то аналогічний блекаут може статися в Москві. Це буде відповіддю ворогу на його енергетичний терор.

Коли була остання атака на Москву?