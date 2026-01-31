Последствия большого блэкаута: в Кривом Роге фиксируют проблемы с теплом, водой и транспортом

В субботу, 31 января, в энергосистеме Украины произошла аварийная ситуация, которая привела к масштабному блэкауту. В Кривом Роге подверглись аварийному отключению несколько крупных котельных.

Об этом сообщил Александр Вилкул.

Какова сейчас ситуация в Кривом Роге?

Вилкул заявил, что 31 января из-за сбоя в энергосистеме Украины, Кривой Рог остался без электроснабжения на нескольких крупных котельных. Это привело к остановке их работы и перебоям с теплоснабжением в городе.

Сейчас специалисты уже перезапустили оборудование, продолжается набор гидравлики. Впоследствии котельные планируют разжигать. В то же время в некоторых домах возможно временное снижение температуры, впрочем, по словам Вилкула, тепловики работают над быстрым восстановлением услуги.

Также произошло аварийное отключение подстанций, которые питают Горводоканал и городской электротранспорт,

– сказал он.

Из-за обесточивания подстанций, водоканал перешел на генераторы. Сбои до сих пор фиксируют и в работе электротранспорта, в частности трамваев, троллейбусов и скоростного трамвая.

Что известно о массовом блэкауте?