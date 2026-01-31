Укр Рус
Последствия большого блэкаута: в Кривом Роге фиксируют проблемы с теплом, водой и транспортом
31 января, 17:37
Последствия большого блэкаута: в Кривом Роге фиксируют проблемы с теплом, водой и транспортом

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • 31 января в энергосистеме Украины произошла аварийная ситуация, что привела к блэкауту в Кривом Роге, в частности аварийное отключение нескольких крупных котельных.
  • Сбои также наблюдаются в работе электротранспорта, а водоканал перешел на генераторы из-за обесточивания подстанций.

В субботу, 31 января, в энергосистеме Украины произошла аварийная ситуация, которая привела к масштабному блэкауту. В Кривом Роге подверглись аварийному отключению несколько крупных котельных.

Об этом сообщил Александр Вилкул.

Какова сейчас ситуация в Кривом Роге?

Вилкул заявил, что 31 января из-за сбоя в энергосистеме Украины, Кривой Рог остался без электроснабжения на нескольких крупных котельных. Это привело к остановке их работы и перебоям с теплоснабжением в городе.

Сейчас специалисты уже перезапустили оборудование, продолжается набор гидравлики. Впоследствии котельные планируют разжигать. В то же время в некоторых домах возможно временное снижение температуры, впрочем, по словам Вилкула, тепловики работают над быстрым восстановлением услуги.

Также произошло аварийное отключение подстанций, которые питают Горводоканал и городской электротранспорт,
– сказал он.

Из-за обесточивания подстанций, водоканал перешел на генераторы. Сбои до сих пор фиксируют и в работе электротранспорта, в частности трамваев, троллейбусов и скоростного трамвая.

Что известно о массовом блэкауте?

  • Около 11:00 утра 31 января в энергосистеме Украины произошла масштабная системная авария, в результате которой обесточили часть Украины.

  • Экстренные отключения применили во многих регионах, там не действовали графики почасовых отключений.

  • Из-за перебоев со светом в Киеве и Харькове остановилась работа метро. Харьковский метрополитен частично восстанавливает движение по линиям.

  • Известно, что свет в результате аварии исчез не только в Украине. Блэкаут произошел и в части населенных пунктов Молдовы, в частности в Кишиневе.