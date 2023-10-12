Нас снова ждет битва за электроэнергию, – Буданов оценил реальные возможности россиян

Глава ГУР МО Кирилл Буданов высказался о возможных атаках энергетической инфраструктуры нашего государства россиянами осенью и зимой 2023 – 2024 годов. Глава ведомства отметил, что Украина должна готовиться к новой "битве за электроэнергию".

Буданов отметил, что оккупанты снова будут пытаться погрузить наше государство в блэкаут. По словам главы разведки, никаких корректировок в планах в Кремле – не было.

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Буданов дал прогноз по блэкауту в Украине

Глава украинской разведки отметил, что осенью 2022 года была трагическая часть украинской истории, когда российская армия пыталась сделать Украину блэкаут, обстреляв энергетическую инфраструктуру нашего государства. Буданов подчеркнул, что в прошлом году это сделать не удалось, однако предостерег от будущих действий российских захватчиков.

В их планах особых корректировок нет, так что они будут продолжать это делать и в этом сезоне. К сожалению, нас снова ждет битва за электроэнергию,

– подчеркнул он.

Начальник ГУР МО подчеркнул, что возможностей у российской армии достаточно для того, чтобы попытаться погрузить наше государство в полную темноту. В частности, это связано с ограничениями ракетных ударов по территории нашего государства.

"Определенный запас враг восстановил. Этот запас не очень значителен, но достаточен для того, чтобы создать вполне реальные проблемы не только нашей энергетике, но и нефтегазовой сфере, промышленным предприятиям, военным объектам", – рассказал Буданов.

Он подчеркнул, что самой главной проблемой для нашего государства сейчас системы противовоздушной обороны. Ведь все, чем россияне бьют, так или иначе летает, поэтому Украине нужно гораздо больше ПВО, чем сейчас.

Буданов также сказал, что в Москве тоже следует ожидать временных блэкаутов. По его словам, это вполне логичное явление, ведь когда кто-то делает какие-то некрасивые шаги, "рано или поздно оно вернется" назад.

В ГУР МО дали прогноз об обстрелах энергообъектов

Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью УП сказал, что ожидает ГУР МО по обстрелам энергетики нашего государства. Он подчеркнул, что Россия продолжит активно применять все средства поражения, которые она имеет, чтобы нанести урон как нашим Вооруженным Силам, так и разрушить нашу гражданскую инфраструктуру.

К сожалению, мы уже видим результаты такой работы, потому что, во-первых, за сентябрь значительно возросло количество применения ударных беспилотных летательных аппаратов. Во-вторых, возросло количество применяемых управляемых авиационных бомб, причем если раньше военно-воздушные силы России применяли около 30 таких КАБ ежедневно, то сегодня этот показатель составляет около 70, – сказал он.

Кроме того, Скибицкий подчеркнул, что цель россиян погрузить Украину в блэкаут никуда не исчезла. В частности, оккупанты стремятся уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру и критических объектов, чтобы нанести украинцам больше вреда и дестабилизировать внутреннюю ситуацию в нашем государстве.