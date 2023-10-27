Может ли исчезнуть газ в домах во время блэкаута: объяснение главы "Нафтогаза"

На случай блэкаута из-за вражеских обстрелов газовики готовятся к разным сценариям. Они уже просчитали возможности работы своих объектов без света.

Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. Он подчеркнул, что в случае обстрелов предусмотрена базовая защита.

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По словам Чернышева, сейчас газовики готовятся к разным сценариям. Они просчитали возможности работы объектов без подачи электроэнергии 24 часа, 48 часов и 72 часа.

Различные разработаны сценарии. Также у нас предусмотрен сценарий реагирования,

– отметил он.

Чернышев подчеркнул, что в случае обстрелов предусмотрена базовая защита. В частности, комплексная защита объектов занимающихся добычей газа.

"Должны предусматривать определенные внештатные ситуации, на которые мы будем реагировать", – добавил он.

Буданов дал прогноз по блэкауту в Украине

Недавно глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что осенью 2022 года была трагическая часть украинской истории, когда Россия пыталась сделать Украине блэкаут, обстреляв энергетическую инфраструктуру. Он отметил, что в прошлом году это сделать не удалось. Однако предостерегал от будущих действий российских захватчиков.

Буданов подчеркнул, что Украину снова ждет битва за свет.

"В их планах особых корректировок нет, поэтому они будут продолжать это делать и в этом сезоне. К сожалению, нас снова ждет битва за электроэнергию", – сказал он.