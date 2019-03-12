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      Блэкаут в Венесуэле: причины кризиса и при чем тут Россия

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      Почему жители Венесуэлы 6-й день живут без света?
      Почему жители Венесуэлы 6-й день живут без света? / Getty Images

      На большей части Венесуэлы уже почти неделю отсутствует электроснабжение. Так называемый блэкаут произошел в результате аварии на крупнейшей в стране ГЭС. Рассказываем, что могло стать причиной усугубления кризиса и существовало ли влияние "извне".

      Глава страны Николас Мадуро назвал инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы. Оппозиционный парламент, который возглавляет временный президент Хуан Гуайдо, в свою очередь объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения.

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      Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Куба сыграли главную роль в создании нынешнего кризиса в Венесуэле. По его словам, эти страны продолжают оказывать поддержку режиму Николаса Мадуро. Так, российская нефтяная госкомпания "Роснефть" до сих пор покупает нефть у венесуэльской госкомпании PDVSA, вопреки санкциям США. Помпео также напомнил, что РФ обеспечила Мадуро оружием.

      Однако, как отметил эксперт Майдана иностранных дел Олег Белоколос в комментарии 24 каналу, основным виновником нынешнего кризиса является все же правительство Венесуэлы. Влияние извне если и существует, то оно не слишком значительное. А все обвинения сторон – не более, чем элементы информационной войны, в условиях которой мы все живем.

      Падение энергетических возможностей Венесуэлы является следствием неумелого правления Мадуро. Я не думаю, что кто-то снаружи пытался отключать эту систему энергоснабжения. На стороне США – подавляющее большинство стран Латинской Америки и ЕС, а Мадуро держится фактически на военных и на каких-то дотациях, которые ему, возможно, из России и подбрасывают тайно. Но все это рано или поздно завершится,
      – пояснил эксперт.

      По его словам, кризис разрешится только тогда, когда Мадуро уйдет из власти. Поскольку уже речь идет о санкциях и серьезной политической позиции США и Евросоюза, однако ни на какие уступки он не идет.

      Лишь в случае, если Мадуро уйдет, будет возможно говорить о нормализации этой ситуации. Тогда придет временное правительство, которое займется решением внутренних экономических проблем. Постепенно восстановится свобода СМИ, собраний и демонстраций. Можно будет говорить о нормальной подготовке к предстоящим выборам, которые уже будут иметь признаки демократических.

      Однако есть нюанс – Мадуро сам не уйдет, как и все диктаторы. Он будет держаться за власть, прекрасно понимая, что отстранение будет означать его политическую, если не физическую, смерть. Мадуро хорошо знает природу своего режима и сколько ущерба было нанесено государству. Мир не такой уж и большой, бежать особо некуда. Разве что в Ростов?

      Что происходит в Венесуэле?7 марта примерно 80% территории Венесуэлы осталось без электричества после выключения ГЭС Эль-Гуры. Жертвами стали несколько сотен пациентов больниц, которые также оказались без электроснабжения.

      11 марта Национальная ассамблея Венесуэлы объявила о введении в стране режима чрезвычайного положения.

      Массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января 2019 года: тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки. Национальная ассамблея Венесуэлы провозгласила Хуана Гуайдо, руководителя парламента, временным президентом.

      Его признали более 50 стран, в частности США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС и ряд государств Латинской Америки. Штаты ввели санкции в отношении венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA и ряда высокопоставленных чиновников и силовиков из окружения Николаса Мадуро.

      За шесть лет на посту президента Николас Мадуро завел страну в глубокий экономический кризис. За 2018 год инфляция в Венесуэле составила более миллиона процентов. Венесуэльцы страдают от нехватки элементарных вещей: еды, медикаментов, средств гигиены.

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      Теги: Венесуэла Электроэнергия
      Источник: 24 канал
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