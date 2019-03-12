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      Блекаут у Венесуелі: причини кризи і до чого тут Росія

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      Чому жителі Венесуели 6-й день живуть без світла?
      Чому жителі Венесуели 6-й день живуть без світла? / Getty Images

      На більшій частині Венесуели уже майже тиждень відсутнє електропостачання. Так званий блекаут стався в результаті аварії на найбільшій в країні ГЕС. Розповідаємо, що могло стати причиною посилення кризи та чи існував вплив "зовні".

      Очільник країни Ніколас Мадуро назвав інцидент диверсією та епізодом енергетичної війни проти Венесуели. Опозиційний парламент, який очолює тимчасовий президент Хуан Гуайдо, своєю чергою оголосив про введення в країні режиму надзвичайного стану.

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      Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Росія і Куба зіграли головну роль у створенні нинішньої кризи у Венесуелі. За його словами, ці країни продовжують надавати підтримку режиму Ніколаса Мадуро. Так, російська нафтова держкомпанія "Роснефть" досі купує нафту у венесуельської держкомпанії PDVSA, всупереч санкціям США. Помпео також нагадав, що РФ забезпечила Мадуро зброєю.

      Однак, як зазначив експерт Майдану закордонних справ Олег Бєлоколос у коментарі 24 каналу, основним винуватцем теперішньої кризи є все ж уряд Венесуели. Вплив зовні якщо й існує, то він не надто значний. А всі звинувачення сторін – не більше, ніж елементи інформаційної війни, в умовах якої ми всі живемо.

      Падіння енергетичних можливостей Венесуели є наслідком недолугого правління Мадуро. Я не думаю, що хтось зовні намагався відключати цю систему енергопостачання. На боці США – переважна більшість країн Латинської Америки та ЄС, а Мадуро тримається фактично на військових і на якихось дотаціях, які йому, можливо, з Росії і підкидають таємно. Але все це рано чи пізно завершиться,
       – пояснив експерт.

      За його словами, криза вирішиться тільки тоді, коли Мадуро піде з влади. Оскільки вже йдеться про санкції та серйозну політичну позицію США і Євросоюзу, однак на жодні поступки він не йде.

      Лише у випадку, якщо Мадуро піде, буде можливо говорити про нормалізацію цієї ситуації. Тоді прийде тимчасовий уряд, який займеться вирішенням внутрішніх економічних проблем. Поступово відновиться свобода ЗМІ, зібрань та демонстрацій. Можна буде говорити про нормальну підготовку до майбутніх виборів, які уже будуть мати ознаки демократичних.

      Однак є нюанс – Мадуро сам не піде, як і всі диктатори. Він буде триматися за владу, чудово розуміючи, що відсторонення означатиме його політичну, якщо не фізичну, смерть. Мадуро добре знає природу свого режиму і скільки шкоди було завдано державі. Світ не такий уже й великий, тікати особливо нікуди. Хіба що у Ростов?

      Що відбувається у Венесуелі?7 березня приблизно 80% території Венесуели залишилося без електрики після виключення ГЕС Ель-Гури. Жертвами стали кілька сотень пацієнтів лікарень, які також опинилися без електропостачання.

      11 березня Національна асамблея Венесуели оголосила про введення в країні режиму надзвичайного стану.

      Масові протести проти політики Ніколаса Мадуро почалися наприкінці січня 2019 року: тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки. Національна асамблея Венесуели проголосила Хуана Гуайдо, керівника парламенту, тимчасовим президентом.

      Його визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС та низка держав Латинської Америки. Штати ввели санкції відносно венесуельської нафтогазової компанії PDVSA і низки високопоставлених урядовців і силовиків з оточення Ніколаса Мадуро.

      За шість років на посаді президента Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За 2018 рік інфляція у Венесуелі сягнула понад мільйона відсотків. Венесуельці потерпають від нестачі елементарних речей: їжі, медикаментів, засобів гігієни.

      blog_ava
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      сьогодні
      3624
      Теги: Венесуела Електроенергія
      Джерело: 24 канал
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